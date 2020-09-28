Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке он встречался с представителем Польши Камилом Майхшаком и одержал победу в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут. За это время Хачанов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и взял пять геймов на подаче соперника. Майхшзак записал на свой счет восемь эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из восьми возможных.

Следующим соперником Хачанова станет представитель Чехии Иржи Веселый, занимающий 68-ю позицию в рейтинге АТР. В первом круге он выбил из борьбы британского теннисиста Лиама Броди.

Напомним, действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль.