Сергей Семак провел сто матчей в качестве главного тренера «Зенита».

Впервые Семак вывел команду на поле в марте 2014 года, когда был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Под его руководством сине-бело-голубые провели два матча — с ЦСКА и дортмундской «Боруссией».

Спустя четыре года, 29 мая 2018-го, Семак был официально назначен главным тренером «Зенита». В ста матчах под его руководством команда одержала 64 победы, потерпела 21 поражение и 15 раз сыграла вничью. Всего было забито 194 гола, пропущено — 93.

В двух сезонах подряд Семаку удалось привести «Зенит» к золотым медалям чемпионата России по футболу. Кроме того, петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Семак стал одиннадцатым тренером в истории сине-бело-голубых, который провел сто матчей у руля команды.