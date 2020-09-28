Российский нападающий Яков Тренин, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нэшвилл Предаторз», будет играть за петербургский СКА на правах аренды. Как сообщает официальный сайт клуба, игрок проведет в российской команде отрезок до старта сезона-2020/21 в НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона 23-летний Тренин отыграл 21 матч за основную команду «Нэшвилла». Россиянин записал на свой счет 6 (2+4) очков по системе «гол плюс пас», его показатель полезности составил «+1». Форвард набрал 9 минут штрафного времени.

Также в этом сезоне Тренин поиграл и в АХЛ, где провел 32 матча в составе «Милуоки Адмиралс». Россиянин забросил 20 шайб и сделал 15 результативных передач. В общей сложности он сыграл 155 матчей в АХЛ.