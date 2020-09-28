Американская организация Cloud9 может вернуть игрока запаса Рикки floppy Кэмэри в обновлённый состав. Об этом сообщил инсайдер Ярек DeKay Льюис, который уже неоднократно делился верными слухами.

Льюис сообщает, что первоначально это желание у киберспортсмена отсутствовало, он хотел играть вместе со своими действующими тиммейтами, однако сейчас думает о присоединении к новому ростеру.

Если всё-таки Cloud9 и floppy найдут общий язык, то игрок присоединится к легендарному капитану Алексу ALEX МакМикину, Озгюру woxic Экеру, Уильяму mezii Мерриману и тренеру Александру kassad Трифуновичу.

На протяжении своей карьеры floppy играл в нескольких североамериканских составах, но наиболее известен своими недавними выступлениями в ATK и Cloud9.

Главными достижениями киберспорсмена в составе ATK является выход в плей-офф ESL Pro League Season 10. А уже под тэгами Cloud9 Рикки Кэмэри вместе со своим коллективом занял четвертое место дебютного сезона Flashpoint и третье место в ESL One: Road to Rio – North America.