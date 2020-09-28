Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг «Ролан Гаррос», Евгения Тарасова и Владимир Морозов снялись со второго этапа Кубка России. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Третья ракетка России Карен Хачанов одержал победу на старте Открытого чемпионата Франции. В первом круге он обыграл представителя Польше Камила Майхшака в трех сетах со счетом 7:6, 6:3, 6:3. Следующим соперником россиянина станет чех Иржи Веселый.

Тарасова и Морозов снялись со второго этапа Кубка России

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, снялись со второго этапа Кубка страны. Спортсмены не смогут принять участие в московском турнире, так как партнер еще не получил разрешение вернуться к тренировкам. В сентябре он заболел коронавирусом.

Пихлер перенес инфаркт

Известный биатлонный тренер Вольфганг Пихлер перенес инфаркт. У 65-летнего специалиста случился сердечный приступ после велотренировки. Его экстренно госпитализировали, сейчас Пихлер находится в стабильно тяжелом состоянии, он введен в искусственную кому.

Турсынбаева пропустит Гран-при

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, вернулась к полноценным занятиям после травмы. Однако на этапе Гран-при спортсменка не выступит: она приняла такое решение, так как очки за выступление не пойдут в рейтинг ISU.

Появились подробности о травмированных игроках «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил надежду, что защитник команды Деян Ловрен, полузащитник Малком и нападающий Сердар Азмун смогут принять участие в матче с «Спартаком». «Ловрену, Малкому и Азмуну, к счастью, удалось избежать серьёзных травм. Наш медицинский штаб и физиотерапевты работают над тем, чтобы игроки приняли участие в субботнем матче, шансы есть», — сказал Медведев.