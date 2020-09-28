Наконец-то мы с вами дождались полуфиналов ESL Pro League Season 12 для Европы и СНГ. Если с североамериканским регионом всё понятно, там выиграла FURIA, то здесь страсти только накаляются.

Natus Vincere vs mousesports

Natus Vincere

«Рождённые Побеждать» закончили групповую стадию шикарно. После провального турнира парни взяли себя в руки и вышла с первого места в группе А, выиграв 6 матчей из 7. И ведь они обыгрывали не абы кого, а G2, BIG, OG и других сильных команд, причём много серий закончилось со счётом 2-0 в пользу российского коллектива.

Да и s1mple как всегда на высоте. Его перфоманс и реакция заставляет задуматься, а будет ли вообще хотя бы ещё один такой сильный с точки зрения индивидуального мастерства игрок. Конкуренцию ему может составить разве что француз ZywOo.

Mousesports

Еле-еле доковыляли до плей-оффа. Я бы так охарактеризовал эту команду. Да, они оставили позади Vitality, fnatic и FaZe, но эти команды как будто всё ещё не вышли из отпусков, а ведь уже давно пора, сентябрь заканчивается. «Мышки» имеют 4 победы и 3 поражения и занимают четвёртое место в группе.

По форме команды тоже сложно судить. Сейчас парни занимают 21 место в рейтинге HLTV и катятся всё дальше вниз. Недавно дважды умудрились проиграть против Endpoint в рамках квалификаций к DreamHack Open Fall 2020. Тяжёлые игры против X6tence, c0ntact и Movistar Riders тоже дают о себе знать.

Прогноз

Здесь я уверен в Natus Vincere. Команда много отдыхала и готовилась к сопернику, в то время, как «Мышки» боролись на другом турнире. Коэффициент хороший, я беру.

Complexity vs ENCE

Здесь я буду краток. Изначально, «Звёзды» были фаворитами и, если б меня попросили поставить неделю назад, то я бы без раздумий сделал бы прогноз на Complexity, однако после ухода oBo всё кардинально поменялось.

По себе знаю, когда в команде меняется хотя бы один игрок, всё рушится. Приходится заново выстраивать всё, чтобы запустить механизм. ENCE крепкий «среднячок» и должны пользоваться упавшей на них возможностью.

Прогноз

Победа ENCE.