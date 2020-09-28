Аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов сравнил League of Legends и Dota 2 с точки зрения просмотров профессиональных турниров. По мнению аналитика, если тенденции будут двигаться в этом направлении, то уже через пять лет MOBA от Riot Games сможет перегнать по популярности продукт Valve.

Надо приобщаться потихоньку к League of Legends, я не шучу. Люди могут думать, что я шучу, но я почти что могу гарантировать, что примерно через пять лет уже LoL в СНГ будет популярнее Dota 2 в СНГ

Мысли Ярослава поддержал комментатор и ведущий студии RuHub Владимир Maelstorm Кузьминов. Владими считает, что зрители пришли посмотреть на игру из-за команд, которые набрали хорошую форму и показывают достойные результаты.

Трансляции были хорошими, их всячески поддерживали, но цифры были средние. Они потихоньку росли, но не было бума. Но стоило показать СНГ-команде результат, и цифры пошли. Я не сомневаюсь ни на секунду, что если дойдут до финала, то тысяч 200 у них будет на ру-трансляции. Может быть, больше.

По статистике русскоязычные трансляции в среднем на Twitch набирают 30 тыс зрителей, а пиком является число 69 тыс, при трансляции матча российской команды Unicorns of Love.

2020 World Championship проходит с 25 сентября по 31 октября в Шанхае. Unicorns of Love проиграла PSG Talon в Play-In группы B на чемпионате мира. Если бы коллектив одержал победу, то сразу бы вышел в основную часть турнира, однако теперь придётся побороться ещё раз 30 сентября.