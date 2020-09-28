Голландский игрок Крис chrisJ де Йонг из европейского состава mousesports раскритиковал текущего тренера Hard Legion Сергея starix Ищука за то, что бывшему киберспортсмену не хватило смелости признаться.

Раньше я очень уважал starix, ведь он легендарный игрок CS, но то, что происходит сейчас — просто грустно. Сначала он без доказательств называет читером flusha, а теперь, оказывается, он сам играл нечестно. Как же он пал. И даже не может извиниться, лол

ESIC забанила starix на 10 месяцев из-за использования тренерского бага с камерой.

Ранее украинский игрок Александр s1mple Костылев из состава Natus Vincere резко высказался в своём твиттере на счёт банов Сергея starix Ищука. По словам лучшего игрока мира по версии HLTV 2018 года, в starix были сомнения, как в человеке.

28 сентября The Esports Integrity Commission (ESIC) провела собственное расследование на тему использования багов с летающей камерой со стороны тренеров и уличили 34 человека в нечестной игре.