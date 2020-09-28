Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке он встречался с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем и потерпел поражение в четырех сетах со счетом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.

Спортсмены провели на корте 3 часа 20 минут. За это время Медведев три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и взял пять геймов на подаче соперника. Фучович записал на свой счет два эйса, шесть раз ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13 возможных.

Стоит отметить, что Медведев еще ни разу в своей карьере не преодолевал барьер первого круга на «Ролан Гаррос». В предыдущих розыгрышах он также выбывал после стартового матча, три раза подряд его обидчиками оказывали французские теннисисты.