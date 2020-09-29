4 Angry Men показала логотип. Это слон с короной

Китайская команда 4 Angry Men по Dota 2 показала сообществу свой новый логотип: слон с короной на голове с яркими пылающими глазами. Информация об этом появилась в официальном аккаунте команды на Weibo.

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Ещё 34 тренера получили баны на турнирах за «читерскую камеру»

The Esports Integrity Commission (ESIC) провели собственное расследование на тему использования багов с летающей камерой со стороны тренеров и уличили ещё 34 человека в нечестной игре. Максимальный срок наказания составил 63 недели.

NS: Тренер, это не тот, кто учит как добивать крипов и какие скиллы качать

Ярослав обратил внимание на то, что сообщество ошибочно считает появление тренера слабостью для коллектива. Он считает, что тренер, это тот человек, который более детально подходит к анализу соперников и в целом видит всю ситуацию внутри коллектива.

Руководство Natus Vincere извинилось за starix и Andi

S1mple: У меня были сомнения в starix как в человеке

Украинский игрок Александр s1mple Костылев резко высказался в своём твиттере на счёт банов бывшего тренера «Рождённых Побеждать» Сергея starix Ищука. Так же киберспортсмен отметил, что не ожидал такого поступка от Андрея Andi Прохорова.

Cyber Legacy заменила Virtus.pro на ESL One Germany 2020

Стал известен последний коллектив из СНГ-региона, который примет участие на ESL One Germany 2020 по Dota 2. Им стала команда Cyber Legacy, которая заменила российский клуб Virtus.pro.

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NS: Через пять лет LoL в СНГ будет популярнее Dota 2 в СНГ

Аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов сравнил League of Legends и Dota 2 с точки зрения просмотров профессиональных турниров. По мнению аналитика, если тенденции будут двигаться в этом направлении, то уже через пять лет MOBA от Riot Games сможет перегнать по популярности продукт Valve.

ChrisJ: Я очень уважал starix, но сейчас он для меня пал

Голландский игрок Крис chrisJ де Йонг из европейского состава mousesports раскритиковал текущего тренера Hard Legion Сергея starix Ищука за то, что бывшему киберспортсмену не хватило смелости признаться.