В рамках Кубка английской лиги в 1/8 финала встретятся «Тоттенхэм» против «Челси» в Лондоне 29 сентября в 21:45 по мск на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

«Тоттенхэм»

Третий раунд Кубка английской лиги должен был состояться для «Тоттенхэма» на выезде против «Лейтон Ориент». Однако, ввиду короновирусной инфекции, которые были найдены у игроков, победу отдали «шпорам».

В АПЛ «Тоттенхэм» сезон начался так же не лучшим образом. Команда, под руководством, Жозе Моуринью в трёх турах смогла набрать всего лишь 4 очка, одно поражение против Эвертона со счётом 0:1, ничья с Ньюкаслом со минимальным счётом и разгромная победа над Саутгемптоном с итоговым счётом 5:2. В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» пока располагается на седьмой строчке.

Так же в сентябре команда сыграла в квалификациях Лиги Европы и обыграла «Локомотив» Болгария и «Шкендию» из Македонии со счётом 3:1.

«Челси»

В третьем раунде Кубка английской лиги «Челси» на «Стэмфорд Бридж» встретился с «Барнсли». Этот матч послужил отличным тренировочным полем для команды, где они как следует оттачивали своё мастерство. «Челси» забил шесть голов, из которых три записал к себе в таблицу Кай Хавертц.

АПЛ для «Челси» прошёл так же, как и для «Тоттенхэма». За три тура команда набрала 4 очка. Сначала «Брайтон» со счетом 3:1, затем уступили «Ливерпулю» со счётом 0:2, а также сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (3:3), отыгравшись с 0:3.

Прогноз

Предыдущий сезон АПЛ для «Челси» против «Тоттенхэма» оказался успешным. Изначально в первом круге чемпионата Англии комадна Фрэнка Лэмпарда обыграла своих соперников со счётом 2:0, а затем ещё раз со счётом 2:1, но уже на домашнем поле.

Аналитики считают, что такой исход может снова повториться. Согласно последней статистики, команды играют результативно и друг с другом тоже не стесняются играть в активную игру. Эксперты предлагают к рассмотрению ставку на «обе забьют – да» и «тотал гола больше 2.5» с коэффициентом 2.10.