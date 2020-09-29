«Тампа-Бэй Лайтнинг» оформили победу в Кубке Стэнли. В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ «молнии» обыграли «Даллас». Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 2:0. Общий счет в серии стал 4-2.

В составе лучшей команды сезона отличились Брейден Пойнт и Блейк Коулман. Российский форвард Никита Кучеров сделал голевую передачу. Вратарь Андрей Василевский выполнил 22 сейва. Защитник Михаил Сергачев закончил матч «плюс один». В игре дебютировал за «Тампу» и другой российский нападающий — Александр Волков не отметился результативными действиями.

У «Далласа» играл Александр Радулов, завершивший игру с коэффициентом полезности «минус один». Форвард Денис Гурьянов результативных действий не сделал. Вратарь Антон Худобин отразил 27 бросков.