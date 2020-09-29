Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял первую строчку в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ. 27-летний нападающий набрал 34 очка по системе гол+пас (7+27).

Одну из передач в решающем матче с «Далласом» Кучеров сделал канадскому партнеру по звену Брейдену Поинту, который в итоге стал вторым бомбардиром Кубка Стэнли с 33 очками (14+19). Пойнт, установивший клубный рекорд по голам за один плей-офф, стал лучшим снайпером турнира, обойдя игрока «Далласа» Джо Павелски.

Третье место в списке бомбардиров у защитника «Даллас» Миро Хейсканена — 26 очков (6+20).

Напомним, что «Тампа» в решающем матче Кубка Стэнли обыграла «Даллас» со счетом 2:0 и вырвала серию 4-2.