Защитник «Зенита» Деян Ловрен и форвард Сердар Азмун восстановятся к матчу десятого тура РПЛ со «Спартаком». Сегодня оба футболиста еще не будут работать в общей группе, однако к субботней игре на «Открытие Арена» они будут готовы.

Напомним, что оба получили травмы в игре с «Уфо» (6:0). Ловрен был заменен в перерыве, а Азмуна увезли на медицинском каре по ходу первого тайма. Кроме того, в этой игре получили травмы защитник Ярослав Ракицкий и нападающий Малком. Эти футболисты уже вернулись в общую группу и наравне со всеми готовятся к предстоящему поединку.

В игре со «Спартаком» Зенит точно не сможет рассчитывать на вратаря Андрея Лунева и форварда Себастьяна Дриусси.

В нынешнем сезоне «Зенит» с 20 очками делит первое место со «Спартаком», с которым и сыграет в десятом туре РПЛ.