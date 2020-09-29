Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о своих впечатлениях от победы в Кубке Стэнли. В шестой игре финальной серии с «Далласом» его коллектив выиграл (2:0), оформив победу в серии со счетом 4-2. Российский нападающий отметился голевой передачей, а в итоге стал лучшим бомбардиром розыгрыша.

«Чувствую себя хорошо. Просто прекрасно. Только я потерял сознание и просто не могу рассказать вам, что я чувствую», — отметил Кучеров после матча.

В списке бомбардиром Кучеров на одно очко обошел партнера по команда Брейдена Пойнта, ставшего лучшим снайпером турнира.