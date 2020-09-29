Французский «Ролан Гаррос» наименее любимый турнир россиянина Даниила Медведева из серии «Большого шлема». Теперь об этом можно сказать совершенно точно.

Медведев в очередной раз проиграл во Франции в первом круге, уступив венгру Мартону Фучовичу — 4:6, 6:7, 6:2, 1:6. Это уже четвертое поражение Даниила в первом раунде «Ролан Гаррос», где он ни разу не преодолевал барьер стартового матча.

Медведеву неудобен грунт. Не то что бы он вообще не умеет на нем играть — в прошлом году, например, он дошел до полуфинала грунтового «Мастерса» в Монте-Карло, где по ходу соревнований обыграл самого Джоковича. Был в финале и в Барселоне. Но с грунтом, который постелен на «Ролан Гаррос», Даниил не справляется.

Сомнения в успехе Медведев обозначил еще до турнира. Россиянин заговорил о своей уязвимости на грунтовом покрытии. По слова Медведева, ему кажется, что уровень его игры на корте рыжего цвета падает, когда он играет с многими хорошими теннисистами. Все дело во вращении мяча, которое для многих — обычное явление. Но стиль Медведева заставляет его адаптироваться. Подстраиваясь под медленное покрытие, ему приходится менять свою игру, что делает его уязвимым. Это сказывается на результатах: за исключением турниров в Монте-Карло и Барселоне, у Медведева две победы в 18 играх на грунте. Неудача с Фучовичем — шестая грунтовая подряд.

Проблемы Медведева обернулись бессилием во втором сете на тай-брейке. К тому времени россиянин уже проиграл первый сет, а когда уступал на тай-брейке 3-6, психанул конкретно: со всей силы ударил ракеткой по нелюбимому грунту. Пострадала ракетка и сам Медведев, которому выписали штрафное очко, определившее второй сет в пользу Фучовича.

Выхлоп эмоций успокоил Медведева, он принял ситуацию и стал работать по моменту. Это определило его уверенный успех в третьем сете со счетом 6:2. Однако в четвертой партии ошибки Даниила вернулись, определившие вчистую проигранный сет — 1:6.

Так Медведев сформировал перед собой комплекс «Ролан Гаррос»: четвертое поражение подряд в первом круге такого турнира — непозволительная роскошь для игрока первой десятки.