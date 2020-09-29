Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил предложение популярного дрессировщика Аскольда Запашного провести тренировку со зверями.

До этого Запашный выложил ролик, в котором желает успехров российскому бойцу перед бое с американским бойцом Джастином Гэтжи, а также предложил ему провести тренировку со львами.

«Спасибо за поддержку, но со львами предпочитаю дружить», — ответил российский в инстаграме в сторис.

Напомним, титульный бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи пройдет в рамках турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби 24 октября.

До этого Хабиб Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона в легком весе в боях против Конора Макгрегора и Дастина Порье.