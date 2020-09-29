Форвард «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов в шаге от перехода в Серию А.

По сообщению журналиста Джанлуиджи Лонгари в твиттере, 25-летний нападающий близок к тому, чтобы перейти в итальянский в «Дженоа». «Ростов» находится на продвинутой стадии переговоров с итальянским клубом. Сумма должна составить примерно € 8 млн.

Шомуродов играет за «Ростов» с 2017 года, а ранее ыступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В текущем сезоне нападающий принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился голевыми действиями. В прошлом сезоне Шомуродов забил одиннадцать голов и сделал шесть результативных передач в 28 встречах чемпионата.

Ранее «Ростов» отказывался продавать Шомуродова.