Помимо форварда Якова Тренина СКА взял в аренду своего бывшего нападающего Михаила Мальцева и игрока молодежной сборной России Дмитрия Завгороднего.

Мальцев не хочет сидеть без дела, поскольку в Европе и НХЛ матчей нет. Хоккеист выступал за фарм-клуб «Нью Джерси» в АХЛ. Бывший игрок СКА набрал 21 (11+10) очко в 49 матчах прошлого сезона. Мальцев отправляется на ближайший выезд со СКА, который начнется с матча с с «Сибирью» в среду.

Также СКА взял в аренду у «Калгари» Форварда Дмитрия Завгороднего. В прошлом сезоне Завгородний набрал 67 (29+38) очков в 40 матчах юниорской лиги Квебека за «Римуски».

В свое время СКА получил права на Завгороднего в 2017 году, обменяв на них Максима Чудинова в «Авангард».