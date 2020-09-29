Наставник московского «Динамо» Кирилл Динамо самостоятельно подал в отставку с поста главного тренера бело-голубых. Это произошло после поражения его команды от подмосковных «Химок» со счетом 0:1. Об этом пишет «Москва.ру» со счетом «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что «Динамо» к матчу десятого тура РПЛ с «Краснодаром» будет возглавлять либо наставник молодежной команды бело-голубых Александр Кульчий, либо спортивный директор Желько Бувач.

В последних пяти играх «Динамо» одержало только одну победу — над грозненским «Ахматом» (1:0). Также были ничья с «Уфой» (1:1) и три поражения от «Химок» (0:1), «Рубина» (0:1) и тбилисского «Локомотива» во втором квалификационном раунде Лиги Европы (1:2).