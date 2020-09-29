Топовый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо согласен выйти в ринг с экс=чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Об этом заявил помощник Пакьяо Джек Джонсон.

«Пакьяо решил подраться с Макгрегором. Львиную долю гонорара Мэнни направит на помощь населению Филиппин, пострадавшему от коронавируса», — цитирует Джонсона издание Bloody Elbow.

32-летний спортсмен Конор Макгрегор уже проводил один бой в профессиональном боксе. Дело было в августе 2017 года, когда он сразился с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером, проиграв ему техническим нокаутом.

Ранее в мае 2020 года Макгрегор в третий раз объявил о завершении своей карьеры в смешанных единоборствах.

Напомним, до этого Макгрегор в твиттере анонсировал поединок с Пакьяо.