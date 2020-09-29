Лыжник Никита Крюков возглавил спринтерскую сборную Китая, подписав соглашение до Олимпиады 2022 года в Пекине.

По словам Крюкова, в Китае уже есть три тренера, а российский лыжник будет четвертым. Крюков будет отвечать за спринтерские дисциплины и готовить спринтерскую группу.

Крюков отметил, что пока не знает, как будет выглядеть деление на спринт или дистанцию. Поймет, когда приедет на место.

«Когда особо нечего терять, ты готов ехать. Во-первых, это заграничный опыт, о котором многие, наверное, просто мечтают, а тут предоставилась такая возможность, и упускать её нельзя», — объяснил свое решение Крюков «Матч ТВ,

Крюков подчеркнул, что со многими советовался, поскольку решение ответственное – улетаешь не в Московскую область, а в чужую страну на длительный срок. Крюков отметил, что были поставлены очень высокие рамки — забраться на подиум.