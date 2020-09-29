Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко выиграл в первом юношеском разряде на турнире в честь 50-летнего юбилея центра спорта и образования «Самбо-70». Об этом сообщает Sport24.

Семилетний «Гном Гномыч» собрал за произвольную программу 36,57 балла, получив 15,78 за технику и 21,29 за компоненты, вычеркнув полбалла за падение.

Фигурист исполнил двойной лутц плюс аксель, двойной сальхов плюс двойной риттбергер, сольный аксель и однажды упал с двойного флипа.

Плющенко-младший катался под музыку из голливудской франшизы «Пираты карибского моря». Программу ему ставили Евгений Плющенко, Сергей Розанов и Александр Абт.

Ранее юный спортсмен получил травму ноги, но в инстаграме сообщил, что собирается принять участие в соревнованиях.