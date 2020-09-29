Российский нападающий Никита Кучерова продемонстрировал азартный танец в раздевалки «Тампа-Бей» после победы «молний» на «Далласом». со счетом 2:0. Счет в серии стал 4-2 — «Тампы» выиграла Кубок Стэнли.

На видео в раздевалке Кучеров танцует под крики одобрения партнеров по команде.

Чемпионский танец Кучерова в раздевалке. pic.twitter.com/2t9EXLgwps — Крис Порзингис (@porzynews) September 29, 2020

Очко Кучерова в заключительном матче с «Далласом» принесло россиянину статус лучшего бомбардира плей-офф с 34 (7+27) очками. На на один балл он опередил одноклубника Брэйдена Пойнта, ставшего лучшим снайпером турнира.

Также Кубок Стэнли выиграли другие россияне — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Александр Волков.