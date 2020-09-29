На утро 29 сентября было зафиксировано 8 232 новых случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки.

Статистические данные представляет портал стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было проведено более 45,6 млн, выявлено заболевших — 1 167 805 человека. Из них выздоровело уже 952 399, а 20 545 человек стали жертвами пандемии в стране.

За последние сутки в Москве зафиксировано 2300 случая заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге диагностировано еще 251 новых случаев, в Московской области — 209 случаев.

По всему миру число случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 33 миллиона. Первое место по числу заболевших у США — более одиннадцати миллионов кейсов.