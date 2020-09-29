Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в преддверии игры с московским «Спартаком» рассказал о своих ожиданиях.

По словам Медведева, все предвкушают матч в Москве, в котором встретятся две команды, делящие первое место, хотя по разнице мячей лидирует «Зенит». Медведев считает, что нас ждет интересный футбол.

«Наша команда продемонстрирует такую же красивую игру, как это было в матче с «Уфой». Нам вообще нужно изменить одно явление в нашем футболе. У нас могут неделями прокручивать видео с судейскими ошибками, но забывают про красоту игры», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Медведев отметил шедевральный гол Дзюбы ворота «Уфы». По его словам, обработка и удар Дзюбы ставят

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в субботу в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. После девяти туров команды лидируют в турнирной таблице, набрав по 20 очков.