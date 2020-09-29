Представители клуба FaZe Clan представили свою официальную позицию на счёт банов тренеров из-за использования бага с камерой, которое проводили The Esports Integrity Commission. Руководство заступилось за своего бывшего тренера по CS:GO Роберта RobbaN Дальстрёма.

Мы полностью на стороне Роберта. Честная конкуренция значит для нас всё, и мы рады, что проблема, которую он поднял три года назад, наконец решается. Однако мы считаем его бан совершенно необоснованным, учитывая все предоставленные факты. Мы разочарованы работой, которая привела к таким выводам.

На сторону RobbaN так же встал игрок состава FaZe Clan Ховард rain Найгард. По словам киберспортсмена, наказывать нужно тех людей, которые действительно использовали уязвимость системы.

Никогда не получал никакой информации от RobbaN, пока у него был баг. Я думаю, совершенно очевидно, что мы/он никогда не злоупотребляли уязвимостью (в том матче мы проиграли 1:16). Я понимаю, что необходимо серьезно относиться к этой проблеме, но разве ловить нужно не тех, кто действительно использовал баг?

28 сентября ESIC провела собственное расследование на тему использования багов с летающей камерой со стороны тренеров и уличили ещё 34 человека в нечестной игре. С полным списком забаненных тренеров можно ознакомиться здесь.