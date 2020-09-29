Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение по поводу публикации командой Тутберидзе переписки фигуристки Алины Загитовой с супругой Плющенко Яны Рудковской.

«Считаю, что обнародовать чужие переписки вообще неправильно. Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или не будут», — приводит слова Плющенко Sport 24.

По словам Плющенко, надо заниматься делами. Евгений отметил, что всячески хочет уйти от каких-то скандалов и конфликтов, поскольку у него есть планы: достраиваются два катка — это будут хорошие, классные базы. «Мое движение — это ставить программы, ставить хорошие четверные и выигрывать соревнования», — сказал Плющенко.

Ранее инстаграм команды Тутберидзе выложил скриншот переписки, где Загитова отклонила предложение Рудковской перейти в академию Плющенко.