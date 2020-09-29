Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не исключил, что в его академию может перейти японская фигуристка Рика Кихира.

По словам Плющенко, все может быть.

«Я это пока не комментирую, но я это не исключаю. Переходы будут. Большие переходы», — цитирует Плющенко Sport 24.

Плющенко отметил, что не исключает ничего в этой жизни. Переход Кихиры, как и переходы других спортсменов, состоятся. Однако из-за пандемии, сложно приехать из-за границы, есть проблемы.

Ранее сообщалось, что японка хотела начать сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером. Из-за пандемии коронавируса начать тренировки в Канаде и Кихиры не получилось: в страну нельзя было попасть никому кроме граждан или людей со специальной визой. Основным тренером фигуристки осталась Миё Хамада