В сентябре этого года к Медиасиндикату присоединились четыре новых участника.

Это участники Медиасиндиката — КиноАфиша, ПопкорнNEWS, Городовой и Погода1.

КиноАфиша — старейший международный кинопортал о кино, который помогает выбрать удобные сеансы в кинотеатрах, купить билеты онлайн и быть в курсе новостей из мира кино.

ПопкорнNEWS — медиа о новостях российского и мирового шоу-бизнеса. Это один из самых посещаемых сайтов рунета, который посвящен шоу-бизнесу.

Городовой — на этом портале происходит своевременное освещение самых важных новостей общественно-политической и экономической обстановки в России и в Мире.

Погода1 — здесь транслирует погоду в России и во всем Мире.

Среднее количество просмотров этих четырех порталов — около 60 000 000 просмотров в месяц.

Напомним, в медиасиндикат входят также «Агентство Бизнес Новостей», Gazeta.SPb, DeltaNews «Метагазета», «Мойка78», NEVASPORT.RU и Фотоагентство «Балтфото.