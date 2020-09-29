Организация Hard Legion опубликовала официальное заявление про тренера команды по CS:GO Сергея starix Ищука. Руководство отстранит Сергея от работы в рамках тех турниров, в которых действуют законы ESIC.

Команда продолжит работать со Starix’ом. На данный момент Сергей остается частью нашего коллектива, но будет отстранен от работы с командой в официальных играх тех турнирных операторов, которые требуют соблюдений запретов от ESIC. Мы выражаем особую благодарность всем тем, кто поддерживает наше решение и нашу команду несмотря ни на что.

Так же представители пояснили, что негативно относятся к проявлению нечестной игры, однако считают, что этот баг стал нелепой ошибкой тренера, из-за которого он справедливо понёс наказание.

28 сентября ESIC провела собственное расследование на тему использования багов с летающей камерой со стороны тренеров и уличили ещё 34 человека в нечестной игре. С полным списком забаненных тренеров можно ознакомиться здесь.