Известный инсайдер Алексей OverDrive Бирюков опубликовал в своём твиттере мысли о планах ESIC на проверку добросовестности киберспортсменов на тему стримснайпинга. По мнению Алексея, почти все игроки и тренеры хотя бы один раз занимались этим в матчах и организации лучше сконцентрироваться на поиске договорных матчей.

Я не понимаю, почему стримснайпинг стал такой важной проблемой прямо сейчас. Прошло уже десять лет его повсеместного использования. Думаю, что 99% игроков и тренеров хотя бы раз стримснайпили в матче. Для решения этой проблемы достаточно просто увеличить время задержки. Лучше сконцентрироваться на расследовании договорных матчей — это наносит значительно больший вред CS:GO.

Ранее представитель ESIC Ян Ти Смит сообщил, что у него есть сведения о стримснайпинге во время онлайн-турниров по CS:GO. Некоторые игроки и тренеры заходили на прямые трансляции и с помощью этого получали преимущество перед соперником прямо во время матча.