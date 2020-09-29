Теперь уже бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выложил в инстаграме пост, в котором сообщил, что подал в отставку со своего поста.

«Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку», — пишет Новиков.

Тренер благодарен каждому из футболистов, своему штабу и всем специалистам за совместную работу. Руководство клуба поблагодарил за доверие и поддержку. Отдельное спасибо Новиков сказал болельщикам «Динамо» «Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас!» — написал Новиков в инстаграме.

«Динамо» должен принять Александр Кульчий, который возглавляет молодежный состав «Динамо». Новиков должен остаться в системе клуба. После 9 туров «Динамо» занимает в чемпионате России 9-е место, набрав 14 очков.