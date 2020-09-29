Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в полусреднем весе в UFC, заявил, что одолел чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в случае перехода его в более тяжёлую весовую категорию.

Ковингтон заметил, что знает, что Хабиб не хочет подниматься в полусредний вес, чтобы не встречаться с такими бойцами, как он.

«Он понимает, что ему не удастся повалить меня в партер, а в стойке я его побью», — отметил Ковингтон YouTube-канале Submission Radio.

Напомним, недавно в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. Главным событием вечера стал бой между бывшим чемпионом лиги в полусреднем весе Тайроном Вудли и бывшим временным чемпионом промоушена в полусредней категории Колби Ковингтона. Поединок длился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом.