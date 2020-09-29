26 сентября в музее современного искусства «Артмуза» на Васильевском острове на один день открылся праздник «Мир шахмат». В ходе мероприятия состоялся сеанс одновременной игры гроссмейстера Александра Шиманова и мастера ФИДЕ Павла Мартынова с детьми секций и со всеми желающими.

Сеанс одновременной игры был частью большого праздника «День мира на Васильевском острове», который организован и проведен при участии Управляющей компании «Мир».

Сеанс одновременной игры является формой спортивного мероприятия, в котором один человек (сеансёр) играет с несколькими противниками. Как правило, высококвалифицированный игрок играет против любителей. Почти все чемпионы мира по шахматам проводили сеансы одновременной игры.