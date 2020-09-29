Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев объяснил, почему хочет провести бой с бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором. Ранее Чимаев публично вызвал Макгрегора на поединок.

По словам Чимаева, в Америке любят треш-то, поэтому он так и сказал.

«Я бы провел такой бой, за него можно заработать неплохие деньги», — приводит слова Чимаева ТАСС.

В активе Чимаева девять побед и ни одного поражения в ММА, включая три победы в UFC. Макгрегор не дралсяв организации с зимы 2020 года, а недавно объявил о завершении карьеры.

В позапрошлый уик-энд Чимаев одержал свою третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта за 17 секунд. Все свои победы в UFC Чимаев одержал досрочно.