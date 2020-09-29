24-летний тренер команды 100 Thieves по CS:GO Чет ImAPet Син ушёл из дисциплины и завершил карьеру в рамках игры от Valve. Об этом сообщил сам тренер в своём твиттере.

Сегодня я ухожу из соревновательной сцены CS:GO. Это было решение, о котором я думал долгое время время. Может быть, однажды я вернусь, потому что эта игра сделала для меня очень многое. Ждите больше новостей в ближайшие дни.

Ранее инсайдер и журналист Ярек DeKay Льюис высказывался о том, что ImAPet может перейти в новую дисциплину Valorant. Также эту информацию подтверждает пост от самой организации, где они желают удачи в Valorant.

Под руководством тренера его подопечными было достигнуто большое количество успехов. ImAPet вместе с Evil Geniuses выиграли StarSeries & i-League CS:GO Season 8 и ESL One New York 2019, а так же достойно выступили на StarLadder Berlin Major 2019, дойдя до полуфинала.

Состав 100 Thieves выглядит следующим образом:

— Аарон AZR Вард

— Джастин jks Сэвэйдж

— Йоаким jkaem Мирбустад

— Джей liazz Трегиллгас

— Шон Gratisfaction Кайвай