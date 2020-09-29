Бывший полузащитник «Зенита» Даниил Лесовой вспомнил, как работал над улучшением собственной техники.

На тренировках хавбек «Динамо» и молодежной сборной России работал с утяжелителями: вешал их на ноги, после чего в обычной игре ноги ощущались легче.

«Для себя покупал фишки, а когда не было – обводил деревья или просто ставил кроссовки и оббегал их. После тренировок приходил домой, у дома находил лужайки с травой и занимался. Или выходил против маленьких ребят и накручивал, сколько мог», — сказал Лесовой в интервью Sports.ru.

Напомним, что Лесовой в это трансферное окно перешел из тульского «Арсенала» в московское «Динамо». Также этим летом «Арсенал» успел выкупить Лесового у «Зенита».