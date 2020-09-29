В свежем списке Станислава Черчесова на ближайшие матчи с Турцией, Венгрией и Швецией снова нет полузащитника «Зенита» Александра Ерохина. 30-летний универсал не вызывался главным тренером национальной команды на матчи с Турцией и Венгрией в сентябре. Не будет он расположении команды и в октябрьских матчах.

Причем, если бы Черчесов определялся со списком чуть позже, возможно, Ерохин бы в него и попал. В матче с «Уфой» долговязый футболист впервые за долгое время вышел в основе команды Сергея Семака, проведя хороший матч. В его активе отличный пас на Артем Дзюбу, когда тот забивал четвертый гол в ворота уфимцев.

Ранее Ерохин выходил только на замену. В домашних матчах он делал это неплохо, например, в его активе гол и голевая передача в матче с «Тамбовом».

Но Черчесову этого мало — он хочет, чтобы игрок постоянно выходил на поле в своем клубе. Любопытно, что это не распространяется на полузащитника Далера Кузяева, который и вовсе сидит без игровой практики, однако вызывается в сборную. Всего лишь после двух встреч в составе «Спартак» в сборную вернулся Илья Кутепов.

Вызов этих футболистов объясняется просто: Кутепов играет на очень проблемной позиции центрального защитника, поэтому Черчесов только рад вновь вызвать защитника, который стал выходить на поле в матчах «Спартака». Кузяев ближе к основе, а также моложе и перспективнее Ерохина.

Да, Ерохин уже немолод, при этом никогда не был в сборной основным игроком, хотя и выходил в основном составе, когда стабильно играл у Бердыева в «Ростове», а затем и у Манчини в «Зените».

Сейчас у Ерохина появился шанс постоянно играть в стартовом составе «Зенита». Дриусси еще травмирован, а Мостового Ерохин вытеснил после изменения схемы. В матче с «Уфой» «Зенит» предстал в расстановке с тремя центральными полузащитниками, где Ерохин действовал вместе с Барриосом и Оздоевым. После замены Малкома Ерохин стал играть под Азмуном и Дзюбой.

В сборной Ерохину объективно сложно попасть в состав, несмотря на то, что он может действовать на любой позиции, например, выходить под Артемом Дзюбой или подменять кого-то из центральных полузащитников. По-видимому, Черчесов не рассматривает Ерохина на фланге нападения, хотя и в этой роли он играть способен.