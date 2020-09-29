Реабилитолог и специалист по функциональной подготовке «Зенита» Мария Бурова показала видео с индивидуальной тренировки аргентинского форварда Себастьяна Дриусси.
На видео Дриусси выполняет работу с мячом и работает со свободными весами в тренажерном зале. Судя по темпам восстановления Дриусси имеет шанс попасть в заявку на субботний матч против московского «Спартака» в 10-м туре РПЛ, но исходя из комментариев Буровой, это вряд ли возможно.
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Долгожданный выход на поле и начало работы с футбольным мячом ( после повреждения МКС) 1️⃣первые 3-5 дней только прямолинейный бег с постепенным увеличением скорости 2️⃣любое торможение на 4-5 шагов и смена направления по широкому радиусу 3️⃣работа с мячом начинается с ведения ( неиромышечный контроль ) 4️⃣следующий шаг через 5-6 дней, смена направления по широкой дуге 5️⃣и только через дней 7-10 можно начинать упражнения с ведением мяча и передачами низом 6️⃣в тренажерном зале практически без ограничений, преимущественно функциональные упражнения с преодолением внешнего сопротивления, а так же с дополнительным отягощением. 7️⃣как только коленный сустав становится стабильным ( нет маятника из стороны в сторону в суставе, особенно во время вертикальной стабилизации с опорой на 1 ногу) можно начинать плиометрические тренировки @sebadriussi.11 #fczenit #mclrehab #medialcollateralligament #fitability
Напомним, Себастьян Дриусси повредил связки колена в матче против московского «Динамо» в пятом туре РПЛ. По результатам предварительного обследования было выявлено, что нападающий избежал повреждения «крестов», однако серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка правого колена.
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