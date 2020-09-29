Реабилитолог и специалист по функциональной подготовке «Зенита» Мария Бурова показала видео с индивидуальной тренировки аргентинского форварда Себастьяна Дриусси.

На видео Дриусси выполняет работу с мячом и работает со свободными весами в тренажерном зале. Судя по темпам восстановления Дриусси имеет шанс попасть в заявку на субботний матч против московского «Спартака» в 10-м туре РПЛ, но исходя из комментариев Буровой, это вряд ли возможно.

Напомним, Себастьян Дриусси повредил связки колена в матче против московского «Динамо» в пятом туре РПЛ. По результатам предварительного обследования было выявлено, что нападающий избежал повреждения «крестов», однако серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка правого колена.