Долгожданный выход на поле и начало работы с футбольным мячом ( после повреждения МКС) 1️⃣первые 3-5 дней только прямолинейный бег с постепенным увеличением скорости 2️⃣любое торможение на 4-5 шагов и смена направления по широкому радиусу 3️⃣работа с мячом начинается с ведения ( неиромышечный контроль ) 4️⃣следующий шаг через 5-6 дней, смена направления по широкой дуге 5️⃣и только через дней 7-10 можно начинать упражнения с ведением мяча и передачами низом 6️⃣в тренажерном зале практически без ограничений, преимущественно функциональные упражнения с преодолением внешнего сопротивления, а так же с дополнительным отягощением. 7️⃣как только коленный сустав становится стабильным ( нет маятника из стороны в сторону в суставе, особенно во время вертикальной стабилизации с опорой на 1 ногу) можно начинать плиометрические тренировки @sebadriussi.11 #fczenit #mclrehab #medialcollateralligament #fitability