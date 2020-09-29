Призовой фонд отменённого The International 2020 превысил $39 млн. Продажи Battle Pass 2020 к главному турниру года начались 126 дней назад. Информация об этом появилась на сайте prizetrac.

Призовой фонд турнира складывается из 25% от покупки Battle Pass и сопутствующих предметов. Если сумма увеличится до $40 млн, то владельцы компендиума бесплатно получат ещё десять уровней.

19 сентября, 10 дней назад, призовой перешагнул планку в $38 млн. 9 октября Valve выпустила третью сокровищницу и добавила два набора по 60 уровней, который каждый владелец «книжки» может купить со скидкой в 30%.

Из-за коронавирусной пандемии The International 2020 был перенесён на неопределённый срок. Как сообщают организаторы мероприятия, ивент пройдёт не раньше 2021 года. Место проведения останется прежним: Стокгольм, Швеция. Скорее всего, состоится в августе 2021 года.