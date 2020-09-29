«Краснодар» сыграет ответный матч квалификационного этапа Лиги чемпионов против ПАОК. Команда Мурада Мусаева находится в шаге от группового турнира. В первом матче на своем поле “Краснодар” выиграл у ПАОК со счетом 2:1.

ПАОК выполнил задачу минимума на этот матч — греческому клубу удалось забить гол в гостях. В случае победы со счетом 1:0 на групповом этапе сыграет греческий клуб.

ПАОК уступил только в двух из предыдущих двадцати матчей на своем поле. «Краснодар» в восьми матчах из десяти в гостях либо не забивал, либо не пропускал.

«Краснодар» в последнем матче РПЛ сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. Ранее два представителя РПЛ уже сложили полномочия на ранней стадии еврокубков — «Динамо» и «Ростов» вылетели.