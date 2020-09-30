Петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграет против «Сибири». Это первый выезд, когда команда под руководством Романа Ротенберга сыграет молодежным составом.

Несколько дней назад команды встречались в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Тогда это был первым матч СКА после массового заболевания игроков коронавирусом. Уверенную по счету, но не по игре победу одержала “Сибирь” (4:1). После этого СКА провел удачный матч против «Ак Барса», проиграв казанцам только в серии буллитов. СКА в этом матче не помогут 19 игроков, большая часть из которых является лидерами и ключевыми хоккеистами.

«Сибирь» является явным фаворитом в этой встрече, поскольку в защите у СКА будет одна лишь молодежь.