Российский лыжник, призер Олимпийских игр Андрей Ларьков сообщил, что не поздравлял партнера по команде Александра Большунова с завоеванием Кубка мира в сезоне-2020/21.

В интервью проекту «На лыжи» Ларьков отметил, что он, как и Юлия Ступак, не поздравил Большунова с этой победой. «Выиграл и выиграл. Мы редко общаемся. Он такой человек: видит цель и идёт к ней, а мы ему не мешаем», — отметил Ларьков.

По словам лыжника, за тренировками других групп спортсмены наблюдают редко, только на совместных сборах, например, как это было в Терсколе.

«Мы посмотрели за скоростными тренировками других, подумали «вау!» и продолжили делать свою работу», — отметил Ларьков.

Напомним, Александр Большунов стал обладателем Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2019/20, а также стал первым в зачете дистанционных гонок.