Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова продемонстрировала поклонникам наряд, в котором она будет вести очередной выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период».

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» Загитова выложила видео из гримерки, на котором она крутится перед зеркалом.

«Готова», — написала фигуристка. На выпуск, съемки которого проходят сегодня, 29 сентября, Алина Загитова выбрала короткий чёрный блестящий комбинезон с вырезом, в качестве акцента на лице визажисты использовали ярко-красную помаду.

Напомним, премьера первого эпизода шоу «Ледниковый период» состоится в самом начале октября. Съемки сезона идут еженедельно, по вторникам. Из-за занятости в шоу и работы с педагогами по речи Алина Загитова пропускала контрольные прокаты сборной России в «Мегаспорте», а также пока не получила назначений на этапы Кубка России.