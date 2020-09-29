Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, выступавшие в парном катании, официально завершили спортивную карьеру.

Об этом сообщает портал L’Equipe со ссылкой на Федерацию ледовых видов спорта Франции.

Ванесса Джеймс и Морган Сипре не принимали участие в соревнованиях с окончания сезона-2018/19. В том сезоне пара из Франции выиграла все старты, в которых участвовала, кроме чемпионата мира в Сайтаме. Джеймс и Сипре стали победителями двух этапов, а также финала Гран-при, выиграли чемпионат Франции, а затем стали чемпионами Европы, опередив россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

Также Ванесса Джеймс дважды принимали участие в Олимпийских играх, в 2014 году в Сочи они стали 10-ми, в Пхенчхане в 2018 году заняли 5-е место.