Только представьте, в прошлом году в Dota 2 было разыграно почти $48 млн призовых во всех регионах, это настоящий праздник для фанатов дисциплины. Безусловно, ключевое формирование призового фонда сыграл главный турнир года The International.

В этом году из-за короновирусной пандемии событие пришлось отменить, но это не означает, что команды провели этот сезон «бедно». На 29 сентября в мире было разыграно более $9.5 млн. Разберёмся, какие пять команд «залутали» себе больше всего призовых в 2020 году.

В предыдущей статье мы узнали о пятом и четвертом месте в рейтинге самых богатых команд, сейчас узнаем тройку лучших.

3 место — PSG.LGD ($333 299)

Вторая команда из поднебесной провела большую часть 2020 года очень спорно, однако это не означает, что коллектив не заработал призовых. В рамках своего региона PSG.LGD по-прежнему одна из самых сильных команд.

Одной из самых главных побед стало первое место на China Dota2 Professional League Season 1 принесло команда $112 тыс. В гран-финале китайская команда обыграла ещё одних грандов сцены Vici Gaming со счётом 3:2.

Второй сезон этого же турнира достался PSG.LGD. На этот раз приз составлял $117 тыс и финал против Invictus Gaming закончился менее конкурентно, итоговый счёт 3:1.

2 место — Nigma ($437 463)

Коллектив Kuroky отлично провёл старт сезона и выиграл WePlay! Bukovel Minor 2020, забрав себе $72 тыс. WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon и OGA Dota PIT S2: Europe CIS тоже ушёл в копилку финалистам The International.

Последние несколько месяцев команда играет без своего капитана, но даже так заходит в призовые места, на OMEGA League: Europe Immortal Division Nigma заняла третье место и $60 тыс.

1 место — Team Secret ($892 067)

Если уж Team Secret и участвует в турнире, то это обязательно победа. Самой богатой командой этого года стали парни, которые на днях выиграли свой восьмой турнир подряд и девятый за год.

— OGA Dota PIT S3: Europe/CIS

— OMEGA League: Europe Immortal Division

— BEYOND EPIC: Europe/CIS

— BLAST Bounty Hunt

— ESL One Birmingham 2020 — Online: Europe & CIS

— OGA Dota PIT 2020 Online: Europe/CIS

— Gamers Without Borders 2020

— WePlay! Pushka League S1: Division 1

— DreamLeague Season 13

Аналитики считают, что если бы всё-таки The International 2020 состоялся, то чемпионами в этом году стали именно Team Secret.