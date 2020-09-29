Российский автогонщик, чемпион Формулы-3 2019 года Роберт Шварцман примет участие в свободной практике на этапе Формулы-1 в ОАЭ в декабре 2020 года.

Ожидается, что Шварцман сядет за руль одного из болидов «Формулы-1» 11 декабря во время Гран-при Абу-Даби. Информацию об этом сообщает сайт программы развития российского автоспорта SMP Racing.

Такая возможность Шварцману предоставляется, поскольку он стал одним из трех лучших слушателей академии «Феррари». Сейчас Роберт Шварцман участвует в чемпионате «Формулы-2» в составе Prema Racing, В зачете пилотов он идет на 5-м месте.

Во время тестового дня на автодроме Фьорано Шварцман сможет познакомиться с автомобилем. Вместе со Шварцманом в тестовом дне примут участие Мик Шумахер и Каллум Айлотт.