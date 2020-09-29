Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному Алина Загитова выступила против работы с коллегой по группе Этери Тутберидзе Евгенией Медведевой в шоу «Ледниковый период».

Информацию об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на собственный источник.

Как стало известно СМИ, Загитова выставила продюсерам «Ледникового периода» жесткое условие: ведущей в проекте может быть либо она, либо Медведева. Работать в паре с Медведевой Загитова наотрез отказалась. В итоге Первый канал принял решение работать с Загитовой, поскольку график Медведевой гораздо плотнее из-за действующей спортивной карьеры и участия в соревнованиях.

Напомним, соведущей Алины Загитовой в «Ледниковом периоде» стал олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.