Российский биатлонист, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов полностью восстановился о травмы локтя, которая беспокоила его весь прошлый месяц.

Об этом в интервью ТАСС сообщил личный тренер Логинова Александр Касперович.

«Перерыв, отсутствие нагрузок на локоть позволили восстановиться», — отметил Касперович, добавив, что сегодня, 29 сентября, Логинов провел первую тренировку и болевых ощущений не было.

Напомним, из-за болей в локте Александр Логинов полностью пропустил летний чемпионат России по биатлону в Тюмени. По словам самого биатлониста, он мог использовать травмированную руку только на 10%, поэтому снялся со спринтерской гонки и в итоге пропустил весь турнир. Аналогичные проблемы с рукой у Логинова были в прошлое межсезонье.